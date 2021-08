Aktuelle Übersicht : Für welche Ellerauer Straßen ein Experte Sanierungsbedarf sieht

Mehr als 60 Prozent der Straßen in Ellerau befinden sich in der Klassifizierung eins oder zwei. Sie sind also entweder sehr gut oder gut. Doch es gibt auch Ausnahmen.

Ellerau | In der Gemeinde Ellerau (Kreis Segeberg) ist hinsichtlich des Zustandes der Straßen und Gehwege im Großen und Ganzen alles im Lot – aber mit Ausnahmen. Dies ergab eine Untersuchung von d+p Dänekamp & Partner. Dessen beratender Ingenieur, Matthias Lausen, präsentierte während der Sitzung des Ausschusses für Bau-, Planung- und Umwelt (BPU) ein erstes Er...

