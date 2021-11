Räuberischer Diebstahl : Fünf Männer erbeuten Tabakwaren aus Discounter in Norderstedt

Die auf frischer Tat erwischten Diebe schubsten auf der Flucht eine Mitarbeiterin, die sich dabei leicht verletzte. In welche Richtung sie davon liefen, ist nicht bekannt.

Norderstedt | In einem Discounter im Köslinger Weg in Norderstedt (Kreis Segeberg) ist es am Dienstagabend (16.November) zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Das teilt Polizeisprecher Lars Brockmann shz.de mit. Demnach haben es die Täter wohl auf Zigaretten abgesehen. Nach Angaben der Polizei machten sich fünf schätzungsweise 30-jährige Männer in Abwesenhei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.