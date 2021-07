Solidaritäts-Demonstration : Friedliche Kundgebung gegen rechte Gewalt in Henstedt-Ulzburg

Rund 250 Menschen beteiligten sich an der Demonstration. Ziel war es, an die Ausschreitungen vor neun Monaten zu erinnern, als ein AfD-Sympathisant Teilnehmer der Kundgebung mit seinem Auto angefahren und verletzt hatte.

Henstedt-Ulzburg | Mehrere Hundert Menschen aus der linken Szene sind am Samstag (17. Juli) in der Henstedt-Ulzburger Innenstadt auf die Straße gezogen, um gegen rechte Gewalt zu demonstrieren. Nach Angaben von Polizei-Pressesprecherin Sandra Firsching verlief diese „weitestgehend störungsfrei“, wie sie am Samstagnachmittag mitteilte. Erinnerung an Vorfall vor neun M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.