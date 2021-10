Freiwillige Feuerwehr Quickborn : Besonderer Job: Warum diese Feuerwehrfrauen niemals in den Einsatz gehen

Vier Frauen gehören der neuen Verwaltungsabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Quickborn an. Sie sind offiziell Feuerwehrfrauen, Einsätze werden sie aber keine fahren.

Quickborn | „Hier in der Mannschaft ist es okay, weil alle so aussehen. Der Weg hierher war aber schon komisch“, sagt Susanne Albiez-Geerken. Für die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Quickborn trägt sie erstmals die Feuerwehr-Uniform. So geht es auch Finja Hollin, Britta Jessen-Klingenberg und Kim Klinkforth-Hollin. Sie bilden die neue Verwaltung...

