Eine Wette und ihre Folgen : Formschön und farbenfroh: Neue Bänke am Prophetensee in Quickborn

In Quickborn am Prophetensee gibt es eine neue Sitzgelegenheit. Die private Spende ist das Ergebnis eines Versprechens. Zur Einweihung gab es ein Probepicknick.

Quickborn | Wetten gaben schon so manches Mal den Anstoß zu besonderen Projekten. Jüngstes Beispiel ist es eine neue Sitzgelegenheit am Prophetensee in Quickborn, die durch einen Tippeinsatz realisiert wurde. Moderner, formschöner Stahl. Kein Schnickschnack. Schlicht, gleichzeitig einladend und durch ihre knalligen Farben in jedem Fall ein Hingucker. So steht sie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.