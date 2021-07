Flutkatastrophe : Erste Rettungskräfte aus Kreis Pinneberg werden ausgetauscht

Am Sonntagmorgen (25. Juli) sind Angehörige von Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz (DRK) nach Windhagen aufgebrochen und werden dort die erste Schicht nahezu komplett ablösen.

Kreis Pinneberg | Planmäßig haben sich am frühen Sonntagmorgen (25. Juli) 60 Rettungskräfte von Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz (DRK) aus dem Kreis Pinneberg auf den Weg in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete im Westen Deutschlands gemacht. Sie werden ihre Kameraden ablösen, seit Dienstag (20. Juli) in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Dauereinsatz sind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.