Ferienstart : Flughafen Hamburg: Weniger als zehn Prozent der normalen Osterurlauber

Der Start in die Osterferien in Schleswig-Holstein war verhalten. In Hamburg flog nur ein Bruchteil der Passagiere ab.

Hamburg | Verkehrschaos bei der An- und Abfahrt, lange Schlangen an den Schaltern und dem Sicherheitsbereich und Tausende Menschen, die durcheinanderlaufen und -reden – so sieht es normalerweise Ostern am Hamburger Flughafen aus. Gestern war es – trotz des Osterferien-Beginns in Schleswig-Holstein – relativ ruhig. Der 1. April ist der stärkste Tag der Osterre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.