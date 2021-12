Bönningstedt : Wegen eines Feuers: Rettungskräfte räumen Mehrfamilienhaus

Aus einer Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Polizei evakuierte alle Bewohner.

Bönningstedt | Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Bönningstedt sind am Dienstag (7. Dezember) zu einem Einsatz in der Ellerbeker Straße gerufen worden. Dort hatte angebranntes Essen auf einem Herd in einer Wohnung im vierten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Gegen 14.30 Uhr rückten 35 Kameraden der Bönningstedte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.