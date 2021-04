Dichter Rauch im Treppenhaus : Bönningstedter Feuerwehr rettet Person aus Wohnung in der Ellerbeker Straße

Was erst wie ein Zimmerbrand aussah, entpuppte sich als verkohltes Essen auf dem Herd.

Bönningstedt | Verbranntes Essen hat am Donnerstag (22. April) in Bönningstedt einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Dabei gingen die Rettungskräfte zunächst von einem größeren Wohnungsbrand aus und waren darauf eingestellt, eine Person aus einer lebensgefährlichen Situation retten zu müssen. Am Ende blieb es bei starker Rauchentwicklung, durch die ein Mensch l...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.