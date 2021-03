Quickborns Wehrführer : „Ganz schön skurril“: So erlebte Wido Schön seine Online-Vereidigung

Wido Schön bleibt an der Spitze der Feuerwehr Quickborn. Das hat die Ratsversammlung in einer Videokonferenz bestätigt.

Quickborn | Nachdem Wido Schön am Sonnabend (6. März) erneut zum Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Quickborn gewählt wurde, hat ihn die Ratsversammlung der Stadt nun einstimmig in seinem Amt bestätigt und ihn mit Glückwünschen zu seiner zweiten Amtsperiode vereidigt. Das geschah in der jüngsten Ratsversammlung am Montagabend (29. März) im Zuge einer Hybrid...

