Defekter Kühlschrank : Einsatz in Norderstedter Hotel: Beißender Geruch – Ammoniak tritt aus

Die Feuerwehr Norderstedt rückte mit einem Großaufgebot zur Gefahrgutsicherung aus. Schuld war ein Kühlschrank, aus dem Ammoniakgas ausströmte.

Norderstedt | Ein kleiner Hotelkühlschrank hat am frühen Sonntagnachmittag (1. August) ein Großaufgebot an Rettungskräften auf den Plan gerufen: Wegen eines beißenden Ammoniakgeruchs in einem Hotelzimmer in der Norderstedter Straße Ohlenhoff ging um 13.40 Uhr ein Notruf bei der Kooperativen Regionalleitstelle West ein. Das berichtet der Norderstedter Polizeispreche...

