Feuerwehr Bönningstedt : 90 Jahre Ehrenamt: Drei Kameraden werden für Engagement ausgezeichnet

Andreas Heidorn, Nils Blöcker und Holger Bornholdt haben das Brandschutz-Ehrenzeichen für 25 und 40 Jahre erhalten.

Bönningstedt | Andreas Heidorn, Nils Blöcker und Holger Bornholdt sind aus Leidenschaft Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Bönningstedt. Die Entscheidung, Teil dieser ehrenamtlichen Organisation zu werden, trafen Blöcker und Heidorn vor ziemlich genau 25 Jahren. Dass Bornholdt in die Freiwillige Feuerwehr aufgenommen wurde, ist sogar 40 Jahre her. Und sie sind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.