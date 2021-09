Bönningstedt : Feuer im Dachstuhl über Rewe-Markt – Bürgermeister versichert Wiederaufbau

Laut Bürgermeister Rolf Lammert (CDU) sind sich Marktbesitzer und die Rewe-Group einig darüber, den Dachstuhl über dem Rewe-Markt wieder aufzubauen.

Bönningstedt | Die Bauarbeiten im Bönningstedter Rewe-Markt sind so gut wie abgeschlossen. Die erste Ware für das Lebensmittelgeschäft steht bereits auf Karren im Inneren der Räumlichkeiten bereit und wartet nur darauf, in die neuen Regale eingeräumt zu werden. Der geplanten Eröffnung am 7. Oktober steht demnach nichts mehr im Wege. 160 Rettungskräfte waren stund...

