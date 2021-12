Nach Feuer über Rewe-Markt : Bönningstedter Grundschüler spenden 5500 Euro für Opfer des Großbrandes

Einen Vormittag lang liefen fast 200 Schüler ihre 1-Kilometer-Runden. Zusammengekommen ist dabei ein hoher Betrag, der den Opfer des Großfeuers über dem Rewe-Markt zugute kommen soll.

Bönningstedt | Am 29. Juni hat sich die Tragödie ereignet: Innerhalb kürzester Zeit stand der Dachstuhl über dem Rewe-Markt am Bönningstedter Marktplatz in Flammen. Die Wohnungen unter dem Spitzdach, sie waren nicht mehr zu retten. Es folgte eine Welle der Hilfsbereitschaft. Es vergingen wenige Stunden, und schon boten zahlreiche Menschen ihre Hilfe an für diejenige...

