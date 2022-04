Feuer in Quickborn : Pferdeanhänger in Flammen – Feuerwehren retten Elisenhof-Reithalle

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, bot sich den Brandbekämpfern ein dramatisches Bild: Der Anhänger brannte und auch die Reithalle hatte bereits Feuer gefangen.

Quickborn | Großeinsatz für die Feuerwehr auf dem Quickborner Elisenhof im Kreis Pinneberg: Gegen 16.20 Uhr war dort am Ostermontag (18. April) ein Transporter mit Pferdeanhänger in Flammen aufgegangen. Auch die angrenzende Reithalle hatte bereits Feuer gefangen. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Quickborn und der Nachbargemeinde Hasloh eilten zum Brandort an der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.