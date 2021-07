Einsatz in der Meyertwiete : Feuer in Norderstedt: Gasgrill geht in Flammen auf

Die Flammen schlugen direkt auf nahe stehende Möbel und eine Gartenlaube über. Eine weitere Brandausbreitung auf ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus galt es zu verhindern.

Norderstedt | In Norderstedt ist am Dienstagnachmittag (13. Juli) ein Gasgrill in Flammen aufgegangen und umstehende Gartenmöbel sowie eine Gartenlaube sind komplett niedergebrannt. Das teilte Niels Philip Kögler, Pressesprecher der Norderstedter Feuerwehr, mit. Feuer breitet sich schnell aus Demnach wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt ge...

