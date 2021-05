Feuer in Norderstedt : Müllcontainer und Auto brennen ab – Mann muss ins Krankenhaus

Bei den Löschversuchen wurde der 58-jährige Hausbewohner leicht verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

10. Mai 2021, 14:29 Uhr

Norderstedt | In Norderstedt ist Sonntagnacht (9. Mai) gegen 23.50 Uhr ein Müllcontainer in der Böttgerstraße in Brand geraten. Nach Angaben von Polizei-Pressesprecher Kai Hädicke-Schories war der Hausmüllbehälter auf der Grundstückseinfahrt abgestellt.

Feuerwehr wurde ebenfalls alarmiert

Demnach meldeten Zeugen das Feuer und informierten auch den Hausbewohner. Gemeinsam versuchten sie, mittels Feuerlöscher und Wasser aus dem Gartenschlauch das Feuer zu löschen und ein Übergreifen auf das in der Nähe befindliche Auto zu verhindern. Dazu war es allerdings zu spät. Erst die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand komplett ablöschen.

Bei den Löschversuchen verletzte sich der 58-jährige Hausbewohner leicht. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Fahrzeug sowie an der Bepflanzung und dem Müllbehälter beträgt mehrere 1000 Euro, so Hädicke-Schories.

Wer hat in der Nacht etwas beobachtet?

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Spurenlage geht sie von Brandstiftung aus. Der Brandort wurde zudem beschlagnahmt. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Verursacher für das Feuer zu schnappen. Die Kriminalpolizei Norderstedt ist unter der Telefonnummer (040) 528060 zu erreichen.