Einsatz am Nordring : Feuer in Bönningstedter Bäckerei: Ofen in Brand – Wehr stundenlang im Einsatz

Knapp 30 Einsatzkräfte der Bönningstedter Feuerwehr eilten in den Nordring um Schlimmeres zu verhindern. Mehrere Stunden waren die Kameraden beschäftigt.

Bönningstedt | Einsatz am Nordring: Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Bönningstedt (Kreis Pinneberg) sind am Sonnabendmorgen (5. Januar) zu einem Feuer im nördlichen Teil der Gemeinde gerufen worden. Nach offiziellen Angaben ist offenbar ein Ofen bei der dortigen Bäckerei in Brand geraten. Fast 30 Kräfte eilten zum Einsatzort. Leichte Wärmeentwicklung s...

