Minigolf, Skaten und Rätseln : Die Ferienangebote der Jugendzentren in Bönningstedt und Hasloh

Nachdem es im vergangenen Jahr eher ruhig in den Jugendzentren der Gemeinden war, hat das Team um Leiterin Martina Niehusen jetzt wieder ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt.

Bönningstedt/Hasloh | Vom Normalbetrieb sind Martina Niehusen und ihr Team noch weit entfernt. Aber es ist ein Schritt in diese Richtung, den die Leiterin der Jugendzentren in Hasloh und Bönningstedt nun wagt. In den Herbstferien können Kinder und Jugendliche wieder zahlreiche Angebote wahrnehmen. Bowling, Bubble Tea und Spiele So geht es am Montag (11. Oktober) ab 1...

