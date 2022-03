Kripo ermittelt : Falscher Wasserableser betrügt Norderstedterin um 300 Euro

Der Mann zeigte der Seniorin auch ein Schreiben der Stadtwerke, um seine Glaubwürdigkeit zu stützen. Erst als der Täter wieder weg war, fiel der Norderstedterin auf, dass sie auf einen Betrüger reingefallen war.

Norderstedt | Wieder waren in Norderstedt Betrüger unterwegs. Dieses Mal haben sie sich als Wasserableser ausgegeben, um in das Haus einer Rentnerin zu gelangen. Am Ende war die Norderstedterin um knapp 300 Euro ärmer. Laut Polizeisprecher Lars Brockmann hat der Betrüger am Dienstagnachmittag (22. März) zwischen 13 und 15 Uhr an der Haustür der Seniorin am Lange...

