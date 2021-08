Fahrradrallye in Quickborn : Wer die Eulenstadt kennt, hat die Chance auf einen Gewinn

Als die Jugend Brassband Quickborn Strecke und Fragen für eine Fahrradrallye ausarbeitete, ging es vor allem darum, den Mitgliedern nach Corona einen entspannten Freizeitspaß anzubieten. Nun aber dürfen alle teilnehmen.

Quickborn | Wer an dieser Fahrradrallye teilnehmen will, muss sich mit Koordinaten und in der Stadt Quickborn auskennen: Der Vorstand der Jugend Brassband Quickborn hat eine ursprünglich ausschließlich für ihre Mitglieder und deren Angehörige konzipierte sommerliche Radtour nun für alle freigegeben. Noch bis Dienstag (31. August) hat Zeit, wer die vorgegebene Str...

