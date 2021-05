Spielmobil in Quickborn : Fahrplan erweitert – Corona-Krise erhöht Redebedarf bei Kindern

Das Team des Quickborner Spielmobils ist ab sofort auch montags unterwegs und hat zwei neue Haltestellen im Fahrplan.

Quickborn | Die Regeln sind klar: Das Spielmobil der Quickborner Stadtjugendpflege, ein mit einem bunten Schriftzug und Symbolen auffällig gestalteter weißer Transporter, kommt in ein Wohngebiet und macht mit Fanfaren auf sich aufmerksam, bevor das Team verfolgt, was sich auf der Straße tut. Reagieren die Kinder in den Häusern der näheren Umgebung, kommen sie nac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.