Nach Diebstahl vor den Richter : Hamburger Fahnder erwischen in Norderstedt Ladendiebe auf frischer Tat

Die vier Männer sind bereits wenige Tage zuvor in Halstenbek erwischt worden. Gelernt haben sie daraus allerdings offenbar nicht, denn nun wollten sie auch in Norderstedt Zigaretten stehlen.

Norderstedt | Nachdem Zivilfahnder der Hamburger Polizei in Norderstedt (Kreis Segeberg) am Mittwoch (23. Februar) vier Ladendiebe auf frischer Tat ertappt haben, sind sie am Donnerstag (24. Februar) direkt dem Haftrichter vorgeführt worden und zu vier Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Denn die Männer haben nicht zum ersten Mal zugeschlagen. ...

