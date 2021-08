Wahlkampf : FDP-Bundestagabgeordneter Wolfgang Kubicki kommt nach Quickborn

Wolfgang Kubicki, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und Vizepräsident des Deutschen Bundestages, ist am 3. September zu Gast im Artur-Grenz-Saal.

Quickborn | Unter dem Titel „Klartext“ gastiert Wolfgang Kubicki, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und Vizepräsident des Deutschen Bundestages, in Rahmen des Wahlkampfes in Quickborn. Am Freitag, 3. September, präsentiert er sich und sein politisches Programm ab 19 Uhr im Artur-Grenz-Saal, am Freibad 7. Mit dabei auch Philipp Rösch, Direktkanditat ...

