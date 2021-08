Reiterhof-Mord in Quickborn : Ex-Lebensgefährtin sagt aus: Opfer André Piontek war für Frauen gefährlich

Elena W. hat eine Tochter mit André Piontek. Mit ihrer Anhörung ist der Prozess um den Reiterhof-Mord fortgesetzt worden. Sie schilderte ihren Leidensweg an der Seite eines unberechenbaren Mannes.

Itzehoe/Quickborn | Im Prozess um den Mord an dem Quickborner Reiterhof-Betreiber André Piontek hat das Gericht erneut versucht, das teilweise gewalttätige Verhältnis des Opfers zu seinen Partnerinnen und die Beziehung zu dem Angeklagten Jens P. zu klären. P. wird beschuldigt, seinen Geschäftspartner in der Nacht zum 29. Juni 2020 durch zwei Schüsse in den Hinterkopf hei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.