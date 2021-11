Am Ewigkeitssonntag : Kirchengemeinden in Quickborn und Hasloh laden zu Gottesdiensten ein

Die Kirchengemeinden Quickborn-Hasloh und Quickborn-Heide gedenken gleich an drei Standorten zeitgleich der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres.

Quickborn | Am Sonntag (21. November) ist der Ewigkeitssonntag, an dem traditionell der Toten des Kirchenjahres gedacht wird. Wer Verluste nahestehender Menschen erlitten hat, kann hier noch einmal in würdigem Rahmen in der christlichen Gemeinschaft an die verlorenen Angehörigen oder Freunde denken. Wir nennen ihre Namen. Viele Menschen haben in den vergangenen...

