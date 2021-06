Nach langer Pause : Erstes Konzert des Drum Experience 2.0 der Musikschule Quickborn

Nach 15 Monaten Pause durften die jungen Talente von Drum Experience 2.0 wieder auf der Bühne stehen. Und dort zeigten sie dem Publikum die enorme Bandbreite des Schlagwerks.

Quickborn | Imposante Klänge im Zusammenspiel mit Emotionen – das haben die fünf Schlagzeuger des Percussion-Ensembles „Drum Experience 2.0“ mit ihrer Leiterin Mareike Eidemüller am Mittwoch (16. Juni), dem Tag der Musik, im Artur-Grenz-Saal in Quickborn auf ihr Publikum abfeuerten. Denn es war gerade so, als entlade sich all die geballte, angestaute Energie der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.