Wegen geringer Nachfrage : Erste Impfzentren im Kreis Segeberg schränken Öffnungszeiten ein

Norderstedt/Kaltenkirchen/Wahlstedt | Der Kreis Segeberg reagiert auf ein offenbar gesunkenes Interesse an Impfterminen in Wahlstedt und Kaltenkirchen. Nach Angaben von Kreisverwaltungssprecher Robert Tschuschke bleiben die Impfzentren in beiden Kommunen am Montag (2. August) und Dienstag (3. August) geschlossen. Das Impfzentrum in Norderstedt ist von den Einschränkungen nicht betroffen. ...

