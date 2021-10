Gestohlen, dann abgestellt : Erneuter Diebstahl eines Toyota in Norderstedt – Kripo ermittelt

Das Fahrzeug ist zwar wieder aufgetaucht, allerdings wurde es in einer anderen Straße aufgefunden. Wie es dorthin gekommen ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Avatar_shz von Caroline Warmuth

05. Oktober 2021, 17:50 Uhr

Norderstedt | Nachdem in der Nacht von Samstag auf Sonntag (2. bis 3. Oktober) bereits in Norderstedt ein Toyota gestohlen wurde, ist die Polizei nun in einem weiteren Fall auf der Suche nach Zeugen. Denn wieder ist ein Auto dieser Marke gestohlen worden.

Wie Polizei-Pressesprecher Lars Brockmann mitteilte, haben der oder die Unbekannten in der Nacht von Sonntag auf Montag (3. bis 4. Oktober) zugeschlagen. Der Toyota GT86 war an der Straße Am Tarpenufer in Norderstedt abgestellt. Dort wurde das Auto offenbar gestohlen, anschließend allerdings an der knapp zweieinhalb Kilometer entfernten Ohechaussee wieder abgestellt.

Verdächtige Personen oder Fahrzeuge?

Am Montagvormittag entdeckten Polizeibeamte den Toyota an der Ohechaussee und ließen ihn zur Spurensicherung abschleppen. Wie der Wagen dahin gekommen ist, steht laut Brockmann nicht fest. Deshalb hoffen die Ermittler der Kriminalpolizei in Pinneberg nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Tatnacht oder auch an den vorherigen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, möge sich unter der Rufnummer (04101) 2020 mit der Kripo in Verbindung setzen.