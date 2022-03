Erinnerungskultur in Quickborn : Feierstunde: Henri-Goldstein-Haus wird zur Gedenkstätte

Das ehemalige Kriegsgefangenenlager für jüdische Häftlinge im Himmelmoor ist einmalig in Schleswig-Holstein und nahezu unverändert erhalten. Mit 200.000 Euro wird es nun vom Land gefördert und zur Gedenkstätte ausgebaut.

Quickborn | Die Feierstunde am Freitag (25. März) war ein Termin, auf den Jens-Olaf Nuckel und seine Mitstreiter vom Träger- und Förderverein Henri-Goldstein-Haus mehr als 20 Jahre lang hingearbeitet haben: Das unscheinbare Backsteingebäude auf dem Gelände des Torfwerks am Himmelmoor, in dem von 1942 bis 1945 mehr als 50 jüdische Kriegsgefangene als Torfstecher u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.