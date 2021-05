Ellerau : Millionen-Projekt: So soll das neue Grundschul-Gebäude aussehen

Herzstück des neuen Gebäudes werden die Flure, die als Bewegungslandschaften konzipiert wurden.

Ellerau | Mit einem symbolischen Spatenstich hat in Ellerau eines der finanziell aufwändigsten Bauprojekte der vergangenen zwei Jahrzehnte begonnen. Die Gemeinde lässt die Grundschule erweitern und will bis zur Fertigstellung des ersten Bauabschnitts im ersten Quartal 2022 rund 1,8 Millionen Euro investieren. In der Folge wird sich das Bild der Bebauung in der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.