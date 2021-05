Ellerau : Freibad vorerst nur für Frühschwimmer und Kinder geöffnet

In wenigen Tagen ist das Ellerauer Freibad wieder geöffnet – allerdings mit Einschränkungen. Man wolle sich langsam an den Normalbetrieb herantasten.

Ellerau | Endlich wieder ins beheizte Freibad. Seit wenigen Tagen dürfen die Schwimmbäder wieder öffnen. In der Gemeinde Ellerau (Kreis Segeberg) gilt das aber vorerst nur für die Frühschwimmer. Das Freibad in der Straße Am Freibad öffnet ab Dienstag (25. Mai) täglich von 7 bis 10 Uhr seine Tore. Allerdings können vorerst nur die Gäste in das Becken, die morgen...

