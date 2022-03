Von Ellerau nach Luhansk : Hilfsgüter-Transport für die Ukraine: Die Angst fährt im Lkw immer mit

33 Paletten mit allem, was in dem Kriegsgebiet dringend benötigt wird, haben die Gemeinde Ellerau in Richtung Ukraine verlassen. Der Fahrer muss 2000 Kilometer zurücklegen, bis er am Ziel ist.

Ellerau | Der ukrainische Fahrer ist ein kleiner, beleibter Herr. Müde sieht er aus, bleich und angestrengt. Er ist kurz in Deutschland mit seinem großen Lastwagen, hat den Auftrag, Hilfsgüter aus Ellerau in sein Heimatland zu bringen. Vor ihm liegen mehr als 2000 Kilometer. Er will los und drängt darauf, dass sein Fahrzeug beladen wird. Es ist nicht allein die...

