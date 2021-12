Ellerau investiert : Bessere Technik: Neues Löschfahrzeug schützt die Kameraden

Ein neues kommt, zwei alte gehen: Im Fuhrpark der Feuerwehr Ellerau ist Bewegung. Dafür sorgt ein Löschfahrzeug, das mit zahlreichen technischen Besonderheiten punktet.

Ellerau | Seit Ende November steht es bei der Freiwilligen Feuerwehr in Ellerau. Seinen ersten Einsatz hatte es bereits am 1. Dezember für eine technische Hilfeleistung nach dem Sturm. Jetzt wurde der neue leuchtend rote Star in der Fahrzeughalle der Feuerwehr Ellerau offiziell von Bürgermeister Ralf Martens (BVE) an Wehrführer Jan Ahlers übergeben. Und dami...

