Feuer in Ellerau : Drei Tiere sterben in den Flammen – Bewohner können sich rechtzeitig retten

Die Bewohner konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen. Für zwei Hunde und eine Katze kam jede Hilfe zu spät.

Ellerau | Großeinsatz in Ellerau (Kreis Segeberg): Bei einem Feuer in einem Mittelreihenhaus am Berliner Damm sind am Montagabend (1. März) zwei Hunde und eine Katze in den Flammen gestorben. Nach Angaben von Nils Schöning, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbands Segeberg, konnten sich die Bewohner noch rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen. Sie w...

