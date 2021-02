Vermisstensuche : Elisabeth D. verschwindet spurlos aus Seniorenheim in Quickborn

Die 78-Jährige ist orientierungslos, zu dünn angezogen und benötigt dringend Medikamente.

Claudia Ellersiek

23. Februar 2021, 16:45 Uhr

Quickborn | Die Polizei sucht mit Hochdruck nach der vermissten Quickbornerin Elisabeth D. Die 78-Jährige verschwand nach offiziellen Angaben am Dienstag (23. Februar) gegen 10 Uhr aus einem Seniorenheim. Seitdem verliert sich ihre Spur. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Das hat Polizeisprecher Lars Brockmann mitgeteilt. Nun haben sich die Ermittler mit einem Foto an die Öffentlichkeit gewandt und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wegen nicht witterungsangepasster Bekleidung ist derzeit von einer hohen Eigengefährdung auszugehen. Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg

D. lebt in dem Seniorenheim im Klingenberg in Quickborn. Sie benötigt dringend Medikamente, ist außerdem orientierungslos und lebt in der Vergangenheit. „Wegen nicht witterungsangepasster Bekleidung ist derzeit von einer hohen Eigengefährdung auszugehen“, sagt der Pressesprecher. Heißt im Klartext: Wegen der vor allem nachts immer noch niedrigen Temperaturen drohen schwere Unterkühlungen, wenn sie nicht zeitnah gefunden wird.

Polizeidirektion Bad Segeberg

Die Seniorin gilt als erfahrene Bahnfahrerin, weshalb die Polizei nach Angaben von Brockmann auch die Bahnhöfe in Hamburg und dem näheren Umfeld im Auge hat. Elisabeth D. trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine braun-grau karierte Hose, einen beigen Pullover mit V-Ausschnitt und rosafarbene Crocs. Sie hat keine Jacke dabei, aber eine große schwarze Handtasche. In den Bündchen von Hose und Pullover ist ein Namensschild zu finden.

Sie ist 1,65 Meter groß und hat eine eher zierliche Statur. Ihre graublonden Haare haben einen leichten Rotstich.

Hinweise nimmt die Polizei in Pinneberg unter Telefon (04101) 2020 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch die Notfallnummer 110 kann kontaktiert werden.