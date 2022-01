Polizeieinsatz in Norderstedt : Versuchter Einbruch: Darum will es der mutmaßliche Täter nicht gewesen sein

Ein 36-Jähriger hat offenbar versucht, in das Lager eines Norderstedter Supermarktes einzubrechen. Er beteuerte allerdings seine Unschuld. Warum er aber ein Stecheisen dabei hatte, bleibt rätselhaft.

Norderstedt | Beim Versuch, in das Lager eines Supermarktes an der Norderstedter Rathausallee einzubrechen, ist ein 36-Jähriger quasi auf frischer Tat ertappt worden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22. und 23. Januar) hatte ein aufmerksamer Zeuge kurz nach Mitternacht eine verdächtige Person auf der Rückseite des Supermarktes beobachtet, nachdem er kratzende...

