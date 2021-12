Rellingen und Quickborn : Einbrüche am Vormittag und in den Abendstunden – Polizei ermittelt

Kurz vor den Weihnachtstagen dürften diese Taten für zwei Familien in Rellingen und Quickborn ein Schock gewesen sein: Während sie nicht zu Hause waren, drangen die Täter in ihre Häuser ein.

Rellingen/Quickborn | In Rellingen und Quickborn sind unbekannte Täter am Mittwoch (22. Dezember) in Einfamilienhäuser eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, nutzen die Einbrecher jeweils die Abwesenheit der Bewohner, um Schmuck und Bargeld zu stehlen. Die Tat in Rellingen geschah am Cay-Dose-Weg in der Zeit von 17.45 Uhr bis 19.10 Uhr. In Quickborn schlugen die Krimi...

