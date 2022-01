Diebesgut noch unklar : Einbrüche in Norderstedter Lagerhalle und Logistikfirma – Kripo ermittelt

Wann die Täter genau in die Gebäude eingebrochen sind, wissen die Beamten nicht. Sie hoffen dennoch, dass Zeugen etwas Auffälliges am Wochenende beobachtet haben.

Norderstedt | Der Serie der Einbrüche in Geschäfte und Logistikfirmen in Norderstedt setzt sich weiter fort. Wie die Polizei nun mitteilte, sind Unbekannte am Wochenende (22. und 23. Januar) in zwei Gewerbeobjekte im Norderstedter Stadtgebiet eingestiegen. Was sie dort haben mitgehen lassen, steht nach Angaben von Polizeisprecher Lars Brockmann noch nicht fest. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.