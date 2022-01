Kripo ermittelt : Versuchter Einbruch in Quickborn: Hunde schlagen Täter in die Flucht

Zwei Einbrüche an einem Tag – sowohl an der Ulzburger Landstraße als auch am Eichenweg. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, prüft die Polizei.

Quickborn | Nach einem Einbruch in ein Haus an der Ulzburger Landstraße in Quickborn haben es eventuell dieselben Täter auch auf ein Gebäude am Eichenweg abgesehen. Hier blieb es allerdings beim Versuch. Hund schlägt an und vertreibt die Täter Wie Sprecherin Sandra Firsching mitteilte, hatte sich der versuchte Einbruch ebenfalls am Donnerstag (27. Januar) zwischen 19.30 und 20 Uhr ereignet. Der oder die Täter versuchten, gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzudringen, wurden dabei allerdings offenbar durch das Bellen oder Anschlagen des Hundes gestört. Sie brachen den Einbruch also ab. Laut Firsching sei nicht auszuschließen, dass es einen Zusammenhang zwischen den Taten an der Ulzburger Landstraße und dem Eichenweg gibt. Kripo Pinneberg sucht Zeugen Auch in diesem Fall hat die Kriminalpolizei in Pinneberg die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer zur besagten Tatzeit am und um den Eichenweg auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, möge sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer (04101) 2020 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de in Verbindung setzen. ...

