Norderstedt : Einbruch in Stadtbücherei: Diebe stehlen Elektronik und Zubehör

In der Nacht zu Mittwoch haben sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu der Einrichtung verschafft.

Norderstedt | Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21. bis 22. Dezember) in die Räume der Stadtbücherei an der Rathausallee in Norderstedt-Mitte eingestiegen. Dort haben sie nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra Firsching Unterhaltselektronik und Zubehör gestohlen. Schaden im fünfstelligen Bereich Demnach müssen sich die Diebe in der Ze...

