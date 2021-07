Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Quickborner Kirchenbüro – Diebe stehlen Bargeld

Die Täter sind in der Nacht in das Verwaltungsgebäude der Kirche eingedrungen. Dort brachen sie eine Tür auf und durchwühlten Büroschränke.

von Caroline Hofmann

16. Juli 2021, 12:23 Uhr

Quickborn | In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (14. bis 15. Juli) sind bislang Unbekannte in das neue Kirchenbüro der Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh an der Ellerauer Straße in Quickborn eingebrochen. Nun ist die Polizei auf der Suche nach sachdienlichen Hinweisen aus der Bevölkerung.

Bürotür wurde aufgebrochen und Schränke durchwühlt

Nach Angaben von Polizei-Pressesprecherin Peggy Bandelin müssen die unbekannten Täter im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 7.30 Uhr, zugeschlagen haben. In dieser Zeit sind sie in das Verwaltungsgebäude eingedrungen, brachen im Inneren eine Bürotür auf und durchwühlten anschließend dort die Büroschränke. Die Diebe flüchteten anschließend mit Bargeld in zweistelliger Höhe.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten um Hinweise von möglichen Zeugen, die in der Tatnacht etwas Auffälliges vor Ort beobachtet haben. Diese nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (04101) 2020 entgegen.