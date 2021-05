Zeugen gesucht : Einbruch in Quickborn – Schmuck und Bargeld gestohlen

Die Täter haben am helllichten Tag zugeschlagen. Gewaltsam verschafften sie sich Zutritt zu dem Einfamilienhaus.

von Caroline Hofmann

26. Mai 2021, 14:23 Uhr

Quickborn | Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Quickborn ist die Polizei jetzt auf der Suche nach möglichen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Nach Angaben von Polizei-Pressesprecher Lars Brockmann schlugen die bislang unbekannten Einbrecher in der Heidkampstraße am Dienstagnachmittag (25. Mai) zwischen 10.15 und 11.25 Uhr zu.

Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Lars Brockmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg

Dort haben sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft. „Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld“, so Brockmann. Beamte der Polizeistation Quickborn nahmen eine Strafanzeige auf.



Die Kripo Pinneberg ermittelt

Nun hat die Kriminalpolizei in Pinneberg die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen, die in der Heidkampstraße oder den umliegenden Straßen zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (04101) 2020 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.