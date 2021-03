Einbruch in Quickborn : Kripo fahndet mit Video-Aufnahmen nach den Tätern

Die Männer sind auf den Bildern gut zu erkennen, das Rätsel um ihre Identität konnte aber bislang nicht gelöst werden.

von Claudia Ellersiek

12. März 2021, 16:12 Uhr

Quickborn | Die Polizei hat am Freitag (12. März) zwei Videoaufnahmen aus einer Überwachungskamera veröffentlicht und fahndet damit nach zwei Einbrechern. Offiziellen Angaben zufolge sind die beiden bislang unbekannten Männer bereits Anfang des Jahres in ein Einfamilienhaus in Quickborn eingestiegen und gingen dabei äußerst brutal vor. Die Aufnahmen zeigen sie in dem noch weihnachtlich geschmückten Wohnzimmer.

In einer schriftlichen Mitteilung spricht Polizeisprecherin Sandra Firsching von „massiver Gewaltanwendung“, durch die sich das räuberische Duo bereits am 2. Januar Zutritt zu einem Haus in der Elsenseestraße verschaffte. Weitere Einzelheiten nannte sie nicht. Allerdings ist es demnach bislang nicht gelungen, die Identität der Männer festzustellen. Nun hofft die Kriminalpolizei auf Hilfe aus der Bevölkerung und veröffentlichte zwei Videosequenzen, aufgenommen mit einer innen angebrachten Überwachungskamera.



In den kurzen Filmen sind die beiden nicht maskierten Täter gut zu erkennen. Sie sind etwa 30 Jahre alt. Der eine Mann ist schlank, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, trug zur Tatzeit eine schwarze Hose mit Flicken oder Aufdruck am rechten Knie, eine Wollmütze sowie schwarze Handschuhe. Er hatte einen Rucksack bei sich.



Sein Komplize hat eine eher kräftige Statur. Während der Tat trug er ein Basecap, schwarze Handschuhe, eine kurze Winterjacke und möglicherweise Sportschuhe mit seitlich angebrachten reflektierenden Streifen oder einem Logo. Er hatte eine Bauchtasche umgeschnallt.

Wer sich an verdächtige Vorgänge zur Tatzeit erinnern oder Hinweise auf die Identität geben kann oder andere Beobachtungen gemacht hat, wende sich an die Kriminalpolizei in Pinneberg unter Telefon (04101) 2020.