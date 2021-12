Kripo ermittelt : Einbruch in Norderstedter Werkstätten: Diebe stehlen Bargeld und Kamera

Über das Wochenende haben sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude der Dienst- und Hilfsorganisation für Menschen mit Behinderung verschafft.

Norderstedt | Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag und Montag (17. bis 20. Dezember), sind bislang Unbekannte in die Norderstedter Werkstätten eingebrochen. Der oder die Täter stahlen einen geringen Bargeldbetrag und eine Digitalkamera aus de Räumen der Dienst- und Hilfsorganisation für Menschen mit Behinderung an der Stormarnstraße. Einbrecher verschafft...

