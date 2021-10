Smartphones gestohlen : Erneuter Einbruch in Norderstedter Paket-Lager – Kripo ermittelt

Nur wenige Tage zuvor waren Unbekannte bereits in ein Zentrallager der Post eingebrochen. Auch dort hatten sie es auf Pakete mit wertvollem Inhalt abgesehen.

Caroline Warmuth

12. Oktober 2021, 17:20 Uhr

Norderstedt | Die Vorgehensweise scheint sich fortzusetzen: Wieder sind Unbekannte in Norderstedt in ein Lager eines Paketdienstleisters am Mühlenweg eingebrochen und haben mehrere Smartphones gestohlen. Dieser Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Sonntag (10. Oktober). Erst vier Tage davor gab es einen ähnlichen Einbruch im Zentrallager der Post an der Falkenbergstraße.

In der Nacht sind die Einbrecher gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Dort öffneten sie wieder mehrere Pakete und entwendeten die Handys. Die Polizei grenzt die Tatzeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr (9. bis 10. Oktober) ein.

Kripo Norderstedt sucht Zeugen

Auch in diesem Fall hat die Kriminalpolizei Norderstedt die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen. Die Ermittler bitten um sachdienliche Informationen über verdächtige Personen und Fahrzeuge im Tatzeitraum unter (040) 528060.