Keine Hinweise auf Beute : Einbruch in Norderstedter Einfamilienhaus – die Kripo ermittelt

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Was sie genau gestohlen haben, dazu liegen laut Polizei noch keine Hinweise vor.

Norderstedt | Unbekannte sind am Donnerstagabend (28. Oktober) in ein Einfamilienhaus an der Hökertwiete in Norderstedt eingebrochen. Das teilte Polizeisprecherin Sandra Firsching mit. Demnach haben sich der oder die Täter zwischen 13 und 22.10 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus im Norderstedter Stadtteil Garstedt verschafft. Was die Einbrecher gestohlen haben un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.