Kripo Pinneberg ermittelt : Einbrüche in Norderstedt und Lentföhrden – Schmuck und Bargeld gestohlen

Die Täter hatten es auf Schmuck und Bargeld abgesehen. In Lentföhrden stahlen sie gleich mehrere Armbanduhren aus einem Einfamilienhaus.

Norderstedt | Sowohl in Norderstedt als auch in Lentföhrden (beide im Kreis Segeberg) sind am vergangenen Wochenende Unbekannte in Wohnhäuser eingebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft in beiden Fällen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wie Polizeisprecher Lars Brockmann nun mitteilte, verschafften sich die Unbekannten am Freitagvormitta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.