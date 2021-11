Schmuck gestohlen : Einbruch in Norderstedt: Diebe schleichen unbemerkt in Einfamilienhaus

Während die 75-Jährige im Garten beschäftigt war, nutzten Einbrecher die Gelegenheit und verschafften sich Zutritt zu ihrem Haus. Sie erbeuteten Schmuck.

Norderstedt | Sie müssen sehr leise gewesen sein, denn eine 75-jährige Norderstedterin hat nicht bemerkt, wie Unbekannte in ihr Haus eingedrungen sind und Schmuck gestohlen haben. Dabei befand sich die Frau während des Einbruchs am Dienstag (9. November) in ihrem eigenen Garten. Die Polizei nennt sowas einen Einschleichdiebstahl. Räume nach Diebesgut durchsucht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.