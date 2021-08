Einbruch in Norderstedter Bank : Schadenslage unklar: Haspa richtet Sondernummer ein

Nach dem Einbruch in eine Norderstedter Haspa-Filiale ist weiter unklar, wie hoch der Gesamtschaden ist. Die Geschädigten werden von der Polizei kontaktiert. Die Haspa hat derweil eine Sondernummer eingerichtet.

Norderstedt | Drei Tage ist es nun her, dass die Polizei zu dem spektakulären Einbruch in die Haspa-Filiale in der Norderstedter Rathausallee gerufen wurde: Unbekannte bohrten sich mit schwerem Gerät aus einer leerstehenden Wohnung über der Bank direkt in den Tresorraum und räumten zahlreiche Schließfächer aus. Später legten sie in der Tatwohnung Feuer. Hier die...

